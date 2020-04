La future Rolls-Royce Ghost imaginée sans camouflage

Nos confrères de la publication russe Kolesa publie en ligne plusieurs images non officielles de ce à quoi s'attendre pour le look de la prochaine génération de la trois volumes Ghost. L'artiste Nikita Chuiko se charge de donner un avant-goût de l'auto que la marque d'outre-Manche Rolls-Royce intronisera d'ici quelques mois.

Son travail repose sans surprise sur les photos des espions. Le graphiste offre au modèle une allure inédite rendue possible grâce à l'adoption de la plateforme maison dernier déjà adoptée par le vaisseau amiral Phantom et le SUV Cullinan. Ce système modulaire généreux en aluminium permettra à la Ghost de combiner un poids en baisse et une rigidité accrue au bénéfice du dynamisme sur la route.

D'après les bruits de couloir, la nouvelle Rolls-Royce Ghost abritera sous son capot une version spécifique du traditionnel bloc V12 6,75l biturbo avec une puissance de 570 chevaux pour 900 Nm de couple. La cavalerie transitera au sol via une boîte automatique ZF à huit rapports. Les clients souhaitant un arrière plus mobile signeront pour les quatre roues directrices. Les rumeurs évoquent en outre les présences au catalogue d'une déclinaison hybride rechargeable et -un peu plus tard- d'une version 100% électrique. Rendez-vous en fin d'année pour découvrir en premier lieu son design définitif.