La Honda NSX de Senna disponible à la vente

Les passionnés de la marque Honda ne manquent pas d'évoquer l'implication du pilote de Formule 1 Ayrton Senna lorsqu'il s'agit de parler du développement de l'iconique coupé à moteur central Honda NSX. Et bien sachez que l'exemplaire utilisé par le triple champion du monde est aujourd'hui disponible à la vente. Il faudra bien entendu débourser une coquette somme pour profiter de cette auto à l'histoire unique.

La Honda Nsx en question immatriculée en avril 1991 est en effet affichée sur le site AutoTrader avec de nombreuses informations. On apprend notamment sur l'annonce que l'odomètre affiche 62 560 kilomètres, qu'elle embarque une boîte manuelle, que le vendeur est le second propriétaire et que l'auto sera visible du 23 au 25 août à Silverstone lors d'une exposition spéciale sur Senna. Détail amusant, le vendeur précise qu'il souhaite idéalement restituer l'auto après cet événement afin de ne pas bousculer le programme des festivités. Autre élément étonnant qui décevra un peu les fans, la description indique via un volet investissement que c'est : "une pièce de l'histoire du sport automobile. Ce n'est pas juste une voiture mais aussi un investissement qui ne peut que prendre de la valeur avec le temps". Pas sûr que les passionnés Honda soient sensibles à l'aspect spéculatif autant que ceux qui signent pour des séries spéciales Porsche ou Ferrari.

Pour rappel, la Honda NSX 3,0l embarque un V6 VTEC atmosphérique de 274 chevaux pour 289 Nm de couple. Un bloc qui permet à l'auto de 1355 kilos sur la balance d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 270 km/h. Le vendeur affiche cet exemplaire à 500 000 livres. Un tarif salé qui représente chez nous l'équivalent au cours actuel de 581 592 euros.