La Hyundai Ioniq 5 a été élue voiture mondiale de l'année 2022

On connaît le titre de "Car of the Year", designé au niveau européen, remporté cette année par la Kia EV6. Et il existe un niveau supérieur, les "World Car Awards", qui distinguent donc les voitures au niveau mondial.

Pour être retenues, les autos doivent être vendues sur au moins deux marchés importants du monde. Le jury est composé de journalistes venus des quatre coins du globe… avec toutefois une répartition pas très équitable, puisqu'il y a 22 Américains, contre 1 Français. Autant dire que nos autos françaises n'ont déjà aucune chance.

Mais les modèles distingués sont quand même connus chez nous. Ainsi, après le Volkswagen ID.4, c'est la Hyundai Ioniq 5 qui a décroché le titre suprême pour 2022. Encore une électrique donc ! Il ne pouvait en être autrement : la première voiture électrique de Hyundai conçue sur une base dédiée à ce type de motorisation était en finale avec les Ford Mustang Mach-E et Kia EV6. Le jury n'a donc pas joué la carte du conservatisme, alors qu'à l'échelle mondiale, la voiture électrique représente encore une faible part des ventes.

Sans surprise, la Hyundai a aussi gagné le prix dans la catégorie dédiée aux électriques, face aux Audi e-tron GT et Mercedes EQS, mais aussi le prix du design. Ces dernières ne sont pas reparties bredouille : Mercedes a eu le trophée "World Luxuxy Car", donc la voiture haut de gamme de l'année, Audi a eu le trophée "Word Performance Car", la sportive de l'année. Le palmarès est complété par la voiture urbaine de l'année : la Toyota Yaris Cross (qui était face à l'Opel Mokka et au Volkswagen Taigun, cousin du T-Cross).