La Lamborghini Huracan EVO RWD de Lady Gaga à gagner

Voici une actualité qui ravira autant les fans de Lamborghini que ceux de Lady Gaga. La chanteuse, actrice et compositrice d'outre-Atlantique met en jeu sa sportive Huracan EVO RWD visible dans son dernier clip "911" lors d'un tirage au sort qui se déroulera le 17 décembre prochain. L'idée : récolter de l'argent pour sa fondation Born This Way. Les fonds serviront à aider les personnes en difficulté pour traverser la crise du coronavirus.

Pour participer, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire via ce lien sur la plateforme Omaze. Faire un don élevé augmente les chances de gagner. L'inscription n'oblige néanmoins aucunement à donner de l'argent. Pour rappel, la Lamborghini Huracan EVO RWD embarque un V10 atmosphérique délivrant aux roues arrière la bagatelle de 610 chevaux. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,3 secondes seulement. Son tarif catalogue s'élève quant à lui à un peu plus de 160 000 euros.