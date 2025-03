C’était le 8 mars dernier. Et si la date est avant tout celle de la journée internationale des droits de la femme, elle est aussi celle, de bien moindre importance, de l'anniversaire de la mise en production d’un engin qui allait non seulement révolutionner le véhicule utilitaire, mais aussi inventer la vanlife : le combi VW.

En cette année 1950, Volkswagen ne produit qu’un seul modèle, la Coccinelle, mais la République fédérale allemande, qui fête cette année-là son premier anniversaire, se reconstruit à vitesse grand V. Sauf que, pour mener tous ces chantiers, il faut des véhicules adaptés et capables de transporter des gens comme des matériaux.

25 ch et 80 km / h

VW y songe depuis deux ans déjà, avec la seule plateforme (un nom qui n’existait pas) dont il dispose : celle de la Cox, avec son petit moteur de quatre cylindres à plat de 25 ch. Une carrosserie de 4,10 m greffée autour, avec une capacité de 4,5 m3 à l’intérieur et le tour est joué : le Combi est né, avec son pare-brise en deux parties, bien moins cher à produire qu’une grande pièce unique.

L’engin, malgré sa puissance anémique et sa vitesse de pointe à 80 km/h connaît rapidement le succès, jusqu’en Angleterre ou un officier de sa majesté a une drôle d’idée : transformer un Combi en bureau et en pièce de vie. Westfalia, un fabricant de caravanes de Westphalie comme il se doit, a vent de l’affaire et flaire surtout le filon. Il va transformer le Combi en ce qui devient, dès 1951, le premier van aménagé. Un petit meuble, une banquette arrière transformée en lit, le tour est joué et c’est parti pour 7 décennies, de ce premier T1 au T6 California d’aujourd’hui.

Le combi aménagé a fait des émules depuis dans de nombreuses marques. Mercedes, Ford et Renault s’y sont collés, et non sans succès. Mais rien n’y fait. Aujourd’hui encore, même à des tarifs de plus de 77 000 euros, le Combi domine toujours le marché, porté par son histoire.

Car la réussite de ce petit van est liée à cet imaginaire qui l’a amené des plages de Californie jusqu’à Katmandou et qui l’a transformé en valeur refuge. C’est aujourd’hui le seul van aménagé du marché qui a réellement la cote sur le marché du youngtimer, se permettant même au passage d’enfoncer le plus cher et plus luxueux Mercedes Marco Polo qui fête ses 40 ans actuellement.

Ses cotes se sont envolées, et si elles sont désormais stabilisées, il faut tout de même dépenser près de 50 000 euros pour acquérir un T1, voir un T2 en bel état, mais à l’aménagement ultra-spartiate. C’est d’ailleurs le tarif auquel s’est vendu un modèle de 1960 sous le marteau de la maison Artcurial au récent salon Rétromobile. Quand on aime on ne compte pas, et l’on est même prèt à dormir à la dure, histoire de replonger dans les années baba, pour se sentir rajeunir à bord d’une vieillerie.