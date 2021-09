La liste des meilleurs garages de France en 2021

Les sites de comparaison de garages sont désormais nombreux en France. Ils permettent notamment d'avoir des devis en ligne sur des opérations de base, ou encore de vérifier les services proposés par les garages dans une zone précise. Mais, surtout, ils offrent l'opportunité de noter les établissements et de vérifier leur "réputation" grâce aux nombreux avis déposés. Evidemment, ces avis sont à prendre avec des pincettes puisqu'ils peuvent parfois ne pas refléter réellement l'expérience client (voire, dans certains cas, être fictifs).

Il n'empêche qu'ils offrent une première idée sur les qualités et défauts d'un garage automobile. Le site Allogarage se sert d'ailleurs de ces innombrables avis pour dresser un classement des meilleurs garages de France.

La liste 2021 vient de sortir. 203 garages ont été sélectionnés sur un total de plus de 25 000 enregistrés sur le site en France. La méthodologie est simple : le garage doit avoir au minimum 25 avis publiés et vérifiés, une note moyenne supérieure à 4 sur 5 et moins de 5% d'avis négatifs.

Vous pouvez retrouver les "bonnes adresses" sur le site officiel du classement.