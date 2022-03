La LLD de plus en plus présente sur le marché de l'occasion

Liés par un effet de vases communicants, les marchés auto du neuf et de l’occasion connaissent actuellement des fortunes diverses. Si les ventes de véhicules neufs subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire et des pénuries, le marché de l’occasion se porte bien, faisant figure d’alternative pour de nombreux Français souhaitant renouveler leur véhicule.

Porté par un engouement inédit, le marché de l’occasion doit également s’organiser pour adapter les modes de financements à une nouvelle forte demande. C’est ainsi qu’en pleine progression sur le marché du neuf (31,6 % des véhicules neufs en novembre dernier, selon Sesamlld, le syndicat professionnel du secteur), les offres de Location Longue Durée (LLD) arrivent également progressivement sur le marché de l’occasion.

Solution idéale pour certains, très décriée pour d’autres, la LLD est de plus en plus sollicitée par les particuliers comme par les entreprises, permettant de profiter d’un véhicule durant une période donnée sans engagement à long terme (souvent pour une durée de deux ou trois ans).

Si la LLD n’était auparavant applicable qu’aux véhicules neufs, la conjoncture fait qu’elle concerne aujourd’hui de plus en plus de véhicules d’occasion, majoritairement électriques, âgés entre 1 et 5 ans et présentant au maximum 120 000 kilomètres.

Solution pour profiter d’un véhicule en attente de la livraison d’un modèle neuf ou pour tester longuement un véhicule en vue de son achat définitif, la LLD semble appelée à se démocratiser durablement sur le marché de l’occasion avec de plus en plus d’acteurs proposant cette offre commerciale.