La Mazda MX-5 Spirit Racing est la plus extrême de l'histoire

Une version très légèrement améliorée de la Mazda MX-5 de quatrième génération a été lancée sur notre marché l’année dernière, que nous nous sommes d’ailleurs empressés d’essayer. Cette MX-5 de quatrième génération n’existe plus qu’avec le petit moteur d’entrée de gamme de 1,5 litre développant 132 chevaux en puissance maximale, sa déclinaison 2,0 litres de 184 chevaux ne respectant hélas plus les normes européennes.

Au Japon, en revanche, elle va bientôt muscler son jeu. Après avoir dévoilé un prototype dans le cadre du dernier Tokyo Auto Salon, Mazda se prépare en effet à lancer une version extrême de son roadster à moteur deux litres : la MX-5 Spririt Racing. Au menu ? Un bloc moteur dont les pièces mobiles ont été changées pour développer 197 chevaux hp (soit un tout petit peu moins de 200 de nos chevaux DIN) au lieu de 184 pour le modèle commercialisé jusqu’à l’année dernière en Europe.

La voiture possède aussi un intérieur aux finitions différentes (notez l’Alcantara) mais aussi des renforts sur le châssis, des amortisseurs Bilstein et des jantes spécifiques montées de pneus « spéciaux » (probablement des semi-slicks).

Spirit Racing, la division spéciale de Mazda

D’après les journalistes japonais de BestCarweb, la version de série de cette MX-5 Spirit Racing doit se limiter à 200 exemplaires et démarrer sa commercialisation au Japon (et uniquement là-bas) à partir de novembre 2025. Et ce n’est pas tout : « Spirit Racing » deviendrait la nouvelle griffe ultra-sportive de Mazda, remplaçant à sa façon le « Mazdaspeed » dont certains fans de Gran Turismo se souviennent sans doute.