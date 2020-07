La Mazda RX-7 imaginée en version Long Tail

Imaginez : Mazda souhaite reproduire le succès de la 787B en course en groupe C par l'intermédiaire d'une RX-7 FD3S GT1. Le spécialiste de la tablette graphique the_kyza publie sur le réseau social Instagram des rendus virtuels répondant partiellement à cette drôle d'idée.

Son travail mélange sans surprise des traits du coupé japonais iconique avec les attributs des voitures engagées à l'époque dans les années 90 dans cette catégorie. Prise d'air de toit pour refroidir le moteur rotatif déplacé derrière les sièges, gros diffuseur en carbone, voies élargies et aileron imposant sont de la partie. Pour couronner le tout, la Mazda RX-7 adopte une architecture "Long Tail" rappelant furieusement les McLaren F1 les plus spectaculaires. Des miroirs de rétroviseur remplacés par des caméras, un éclairage LED et des échappements latéraux se chargent d'ajouter une touche d'exotisme et de rétrofuturisme à cette FD3S.

La proposition de the_kyza modifie radicalement la ligne originelle de l'auto. De quoi rappeler aux amateurs du genre l'incroyable Mazda RX-7 Veilside Fortune visible en action dans le film Fast&Furious Tokyo Drift.