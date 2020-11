La Mercedes-AMG GT 4 portes bat la Porsche Panamera sur le Nürburgring

Les records sur le Nürburgring intéressent toujours les constructeurs. Cet été, Porsche annonçait que sa Panamera devenait la berline de luxe la plus rapide sur le célèbre circuit allemand, avec un tour complet (la boucle de 20,832 km) réalisé en 7 minutes 29 secondes 81.

Dans cette catégorie, la Panamera prenait ainsi la place de numéro 1 à la Mercedes-AMG GT 4 portes. Qu'à cela ne tienne, la firme d'Affalterbach a de nouveau envoyé sur la piste sa berline ! Au volant, le même pilote que pour le précédent chrono de la voiture, Demian Schaffert, ingénieur d'AMG. Et si le véhicule a connu quelques évolutions pour son millésime 2021, la puissance n'a pas changé. Cette AMG GT 4 portes 63 S 4MATIC+ a 639 ch et des pneus Michelin Pilot Sport Cup2.

Demian Schaffert a cette fois parcouru les 20,832 km et 73 virages de l'enfer vert en 7 minutes 27 secondes 80 (un temps validé par un notaire), deux secondes de mieux que la Panamera et un peu plus de deux secondes de mieux que son précédent record. Et le constructeur souligne que les conditions de ce nouveau temps n'étaient pas optimales, certaines sections étaient par exemple humides.

Le chrono s'est fait avec un modèle standard, à une exception près pour la sécurité : un siège baquet avec ceinture de sécurité à quatre points. Mais pour le reste, le client peut avoir la même voiture et tenter lui aussi ce chrono.