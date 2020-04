La Mercedes Classe E restylée enlève le haut

Le spécialiste des prototypes Mercedes WalkoART publie sur la toile des images de la future Mercedes Classe E restylée en version cabriolet. Combinez son allure avec les dernières nouveautés apportées par le facelift et vous obtiendrez une vision assez réaliste de ce à quoi s'attendre.

Même si les nouveaux projecteurs, la calandre inédite, le capot redessiné, les boucliers plus sportifs et les feux arrière retravaillés sont déjà connus par l'intermédiaire des présentations des Mercedes Classe E restylées berline et break, la marque à l'étoile cache encore ces éléments sur sa voiture de développement. Les occupants de l'habitacle bénéficieront eux aussi d'innovations similaires avec un système d'infodivertissement MBUX dépoussiéré et des assistances supplémentaires. Des mécaniques plus efficientes compléteront l'ensemble.

Les Mercedes Classe E restylées coupé et cabriolet sont attendues pour la fin d'année. Rendez-vous donc dans quelques mois pour en savoir plus.