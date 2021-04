La MG B tente de revivre grâce à l'électrique

La Chine est-elle réellement un problème pour l'automobile quasi ancestrale européenne, très conservatrice ? Lorsque l'on regarde la situation de Volvo ou encore de MG, il semble bien que le soutien financier et logistique chinois soit plus un atout qu'une épine dans le pied. Le constructeur britannique, propriété du groupe SAIC depuis 2007, tente de se refaire une santé avec des véhicules électriques qui n'ont rien d'extraordinaire mais qui offrent un rapport prix/prestations des plus convenables.

Le retour à la stabilité financière permet même à MG de se mettre à la voiture de sport. La marque anglaise a dévoilé en images son concept Cyberster, qui est une interprétation moderne de la mythique MG B. Evidemment, on est loin du petit cabriolet léger et élégant, mais avec l'électromobilité, certains noms du passé, qui n'auraient jamais pu revoir le jour en thermique, ressortent des cartons en électrique.

MG parle de 800 km d'autonomie, de connectivité 5G et de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Nous sommes très loin de la philosophie très rustique et simple de la MG B originelle. Mais si des batteries et un moteur électrique permettent aux constructeurs un peu frileux de nous faire à nouveau rêver, alors, pourquoi pas...