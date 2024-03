La MG3 Hybrid+ (2024) plus chère qu'une Dacia Sandero mais moins qu'une Clio hybride

C’était l’une des stars du dernier salon de Genève. Plus discrète que la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric ou le Dacia Duster, la MG3 Hybrid+ positionne enfin le constructeur au blason anglais et aux fonds chinois sur le terrain des citadines. Des citadines hybrides, même, avec un groupe motopropulseur de 195 chevaux offrant des performances supérieures à celles de la Renault Clio E-Tech, de la Honda Jazz ou de la Toyota Yaris.

MG n’ouvre pas encore les commandes du modèle mais lance les « pré-réservations » permettant de bloquer son exemplaire de la citadine hybride. A cette occasion, le constructeur dévoile la construction de la gamme et nous donne une fourchette de prix : moins de 20 000€ pour la finition de base Standard, équipée d’un compteur numérique de 7 pouces, d’un écran tactile central de 10,25 pouces, des aides à la conduite autonomie de niveau 2 ou d’une caméra de recul. La finition Confort y ajoute des jantes en alliage 16 pouces, les rétroviseurs chauffants, l’essuie-glace arrière, une bouche de ventilation à l’arrière et un système audio 6 HP. La finition Luxury, enfin, profite de phares 100% LED, d’une caméra 360°, des sièges en cuir artificiel et chauffants, du volant chauffant en cuir microfibre, d’un capteur de pluie, de l’accès mains-libres ou encore des vitres et lunette arrière surteintées. Cette dernière coûtera « moins de 24 000€ ».

Pas du low-cost mais moins cher qu’une Renault Clio E-Tech

La MG3 Hybrid+ sera donc plus chère qu’une Dacia Sandero, facturée 16 500€ dans sa version haut de gamme à boîte automatique avec le moteur essence de 90 chevaux. Mais légèrement moins qu’une Renault Clio E-Tech, affichée à 23 800€ dans sa version de base. Ou qu’une Toyota Yaris qui se négocie à partir de 24 450€ avant remise. La Chinoise se targue d’un meilleur équipement de série et d’une puissance très supérieure, mais elle ne donne pas dans le low-cost pour autant.