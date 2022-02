La Mini Brick Lane fait son retour… au Japon

Citadines chics par excellence, les Mini apprécient particulièrement les noms des quartiers les plus branchés de la capitale britannique lorsqu’il s’agit de nommer une série spéciale. Parmi les nombreuses appellations utilisées, Brick Lane, du nom du quartier de Londres où le street art règne en maître, a ainsi été apposée sur la variante 3 portes, il y a presque une décennie.

La filiale japonaise du constructeur a tout de même décidé de réutiliser ce nom et de l’apposer, cette fois-ci, sur presque la totalité de la gamme. On trouve donc désormais au tarif nippon une Cooper 3 portes, une Cooper D 5 portes et une Clubman Cooper D Brick Lane Edition.

Le ton est donné d’entrée de jeu : il s’agit du bleu. On retrouve cette teinte sur le pavillon, le capot ou encore les bas de caisse, via d’inédits stickers dans ces deux derniers cas. Quant à la liste des équipements additionnels, elle est plutôt généreuse : jantes alliage spécifique (avec cache moyeu flottant, le logo Mini restant ainsi fixe, comme sur une Rolls-Royce), caméra de recul, sellerie simili cuir noire, sièges avant chauffants… La Clubman fait même un effort supplémentaire avec le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide active au stationnement.

Cette série est limitée à un petit nombre d’exemplaires, à savoir 180 3 portes, autant de Clubman et 300 5 portes. Quant aux tarifs, ils sont, comme toujours chez Mini, haut perchés avec un premier prix fixé à 4 330 000 yens, soit environ 33 000 €.