La mortalité routière a fortement baissé au premier trimestre 2021

En réponse à

Le confinement sauve des vies : sur la route, dans les hôpitaux pour le COVID (mais pour la grippe également de facto), grâce à la réduction de pollution comme on ne se déplace plus et l'on ne produit plus, etc...

Au final, on attend quoi pour confiner à vie, c'est tout bénéf non ? On va sauver l'humanité comme ça.