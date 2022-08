La mortalité routière en forte hausse en juillet

Avec 354 personnes décédées sur les routes de France métropolitaine en juillet dernier selon les chiffres publiés par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la tendance à la hausse de la mortalité routière observée depuis le début de l’année se confirme.

Après juin, et ses 312 décès, en augmentation de 4 % par rapport à 2021 et de 3 % par rapport à 2019, juillet fait encore pire. Par rapport à juillet 2021, l’augmentation est même de 12 % (316 décès). Une hausse également constatée par rapport à juillet 2019 : + 8 % et 26 morts.

Selon le Cerema, les déplacements sont en légère hausse de 5 % en moyenne au mois de juillet 2022 par rapport à ceux de juillet 2021, avec une augmentation du trafic de plus de 10 % les fins de semaine.

Les autres indicateurs d’accidentalité routière sont paradoxalement en baisse par rapport à juillet 2021 et par rapport à juillet 2019 : le nombre d’accidents corporels s’établit à 4 745 en juillet 2022, contre 5 093 en juillet 2021 (soit - 7 % et 348 accidents de moins), et 5 287 en juillet 2019 (soit -10 % et 542 accidents de moins). Moins d’accidents donc, mais plus souvent mortels.

Avec 44 tués, la mortalité des piétons est en hausse en juillet 2022 par rapport à juillet 2021 (+10 tués) et par rapport à juillet 2019 (+ 3 tués). Les cyclistes décédés sur les routes (29 cyclistes tués) ont également été plus nombreux en juillet 2022 qu’en juillet 2021 (+ 4 tués) et qu’en juillet 2019 (+ 7 tués).

Une vraie tendance de fond qui se confirme également chez les usagers de deux-roues motorisés avec 98 tués en juillet dernier contre 85 en juillet 2021 (soit + 13), et 92 tués en juillet 2019 (soit +6).

Celle des automobilistes connaît en revanche une légère baisse avec 158 tués en juillet 2021 contre 160 en 2021 (- 2 tués) mais une hausse par rapport à juillet 2019 (142 tués soit 12 de plus).

Dans les Outre-mer, la situation est quelque peu différente, avec une mortalité routière en baisse en juillet 2022 (23 morts), aussi bien par rapport à 2021 (30 décès) que par rapport à 2019 (24 tués).