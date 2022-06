 Sécurité routière: moins de 3000 morts en métropole en 2021

Pour dresser son bilan de l’accidentalité routière, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière a pris comme référence les données de 2019, l’année 2020 ayant été marquée par une circulation « particulièrement atypique » dixit l’ONISR, entendez, plus faible, en raison de la crise sanitaire et des couvre-feux et périodes de confinement associés.

L’ONISR constate globalement une baisse moyenne de la mortalité de 9 % par rapport à 2019 (soit 300 décès de moins à déplorer), ce qui établit tout de même à 2944 le nombre de personnes ayant perdu la vie l’an dernier dans un accident de la route en France.

« La baisse de la mortalité s’accompagne d’une baisse de tous les autres indicateurs d’accidentalité routière en 2021 comparé à 2019 », précise l’Observatoire.

Le nombre d’accidents corporels décroît en effet de 4 % avec 53 540 sinistres recensés. Le nombre de blessés diminue quant à lui de 5% avec 67 057 victimes.

Triste record de mortalité chez les cyclistes

Dans son analyse, l’Observatoire expose une baisse de la mortalité chez les automobilistes (208 tués en moins, soit – 13 %), chez les usagers de deux-roues motorisés (668 décès, soit - 11 %) ainsi que chez les piétons, avec 414 décès enregistrés sur la voie publique, soit 14 % de moins.

En revanche, il constate une hausse de la mortalité, en particulier chez les conducteurs de poids-lourds (44 tués en plus, + 22 %), chez les usagers de VUL (+ 5 %) et de trottinettes et autres engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) : 24 décès, contre 10 en 2019.

Parallèlement, le bilan alerte sur le nombre de cyclistes tués. « Pour la première fois depuis 20 ans, la mortalité des cyclistes dépasse le seuil des 200 tués. » Plus exactement, 227 cyclistes sont morts en 2021, cela correspond à 21 % de plus qu’en 2019.

Enfin, selon l’Observatoire, la baisse de la mortalité a concerné l’ensemble des réseaux routiers : - 6% sur autoroutes, - 7 % en agglomération et - 11 % hors agglomération. Notez aussi que la mortalité a diminué chez les adultes (à l’exception de la tranche d’âge 65–74 ans).

Elle a, à l’inverse, augmenté chez mineurs : 186 d’entre eux ont en effet été tués sur la chaussée en 2021, soit 33 de plus qu’en 2019 et 35 de plus qu’en 2020.