La Nissan GT-R "vroum" toujours, sur les réseaux !

Notre dernier article concernant la Nissan GT-R datait du... 14 avril. Celui d'avant, du mois d'octobre 2020... C'est peu de dire que l'intérêt de la presse pour cette redoutable supercar (on attend ceux qui vont commenter que ça n'en est pas une) s'émousse avec le temps.

Il faut dire que "Godzilla", pour les intimes, n'est pas un lapin de deux semaines, c'est une auto sortie depuis... 13 ans, en 2008 ! Autant dire une éternité, dans un monde où une simple Clio est renouvelée tous les 6 ou 7 ans, maximum, et où Ferrari, McLaren ou Porsche renouvellent ou sortent leurs modèles au même rythme qu'un croupier distribue les cartes au casino.

Et pourtant... Pourtant, ce n'est pas de McLaren Senna, Ferrari Roma, ou Porsche 911 dont on parle le plus sur la toile. Mais bel et bien de Godzilla !

Le site Zutobi drivers, un site américain, a dressé un palmarès des modèles et des marques de voitures qui font le plus le buzz sur le net et les réseaux sociaux. Leurs résultats sont sans appel.

La Nissan GT-R, fait un buzz continu et déchaîne les réseaux

Sur une semaine, entre le 30 juillet et le 6 août 2021, la Nissan GT-R a été mentionnée 11 771 fois sur Twitter, a reçu 9 millions de hashtags sur Instagram, et a fait l'objet de 15 900 articles ou partages de lien sur Reddit, un site communautaire américain.

Cela lui donne un score de popularité de 8,66/10.

Derrière elle, on trouve la Ford Mustang, traditionnelle résidente de ce type de palmarès. Avec 8 293 mentions sur Twitter, 14 millions de hashtags sur "Insta", et 5 780 articles sur Reddit, elle obtient 7,1/10.

En troisième place sur le podium, une étonnante Honda Civic (8 627 mentions sur Twitter, 7,7 millions de hashtags sur Instagram et 12 700 articles Reddit) avec 7,02/10. Elle est certainement portée par la version Type R...

Pour votre complète information, la Porsche 911 est 7e, avec 4,62/10, et aucun modèle Ferrari n'est dans le top 25 !

Au classement des marques, le trio de tête est : Ford, BMW et Honda. Étonnant, non ?

Pour plus d'infos, vous pouvez cliquer sur le lien de l'enquête :

https://zutobi.com/us/driver-guides/car-talk

On n'a donc pas fini d'entendre parler de la Nissan de série la plus puissante de tous les temps, d'une supercar qui nous a régulièrement bluffés ici dans nos colonnes.

Ah bah tiens, le dernier article en date concernant cette auto sur Caradisiac date maintenant... du 16 septembre ! Ils le comptent, ça, Zutobi, dans leur étude ?