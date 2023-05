La norme Euro 7 coûterait jusqu’à 2 600 € par voiture

À partir de 2025, la norme Euro 6 devrait laisser sa place à l’Euro 7. Bien sûr, cette dernière sera plus sévère et va contraindre les constructeurs européens à investir pour réduire les émissions polluantes de leur véhicule. Ces derniers ne voient pas vraiment d’un bon œil cette réglementation, d’autant qu’il faut dans le même temps accélérer la transition vers le tout électrique. Par exemple, le patron de Renault, Luca de Meo, la pense « potentiellement contre-productive ».

L’ACEA (l’association des constructeurs automobiles européens) a commandé une nouvelle étude auprès de Frontier Economics qui fait état d’un coût non négligeable pour se mettre en conformité. Ainsi, la proposition de la norme Euro 7 entraînerait des augmentations des coûts directs de 4 à 10 fois plus élevées que celles citées par la Commission européenne.

Lorsque cette dernière estime le surcoût entre 180 et 450 € (voitures et camionnettes), l’ACEA donne un chiffre d’environ 2 000 €, un écart impressionnant digne des comptages des manifestants "selon la police" et "selon les syndicats" lors des rassemblements.

Dans le détail, l’ACEA estime le coût à 2 629 € pour une voiture diesel (contre 446 € pour Bruxelles), et 1 862 € pour un modèle à essence (contre 184 €). Il atteindrait jusqu’à 11 707 € pour les camions et bus diesel.





Moins de rejets, mais plus de consommation

L’ACEA précise que ces estimations ne comprennent que les coûts directs de fabrications, principalement pour l’équipement et les investissements. Par ailleurs, Sigrid de Vries, directrice de l’ACEA, déclare que « l’industrie automobile européenne s’est engagée à réduire davantage les émissions dans l’intérêt du climat, de l’environnement et de la santé. Cependant, la proposition Euro 7 n’est tout simplement pas la bonne façon d’y parvenir, car elle aurait un impact environnemental extrêmement faible pour un coût extrêmement élevé ».

Par ailleurs, elle précise que « la transition vers l’électrification sera plus bénéfique pour l’environnement et la santé, tout en remplaçant les vieux véhicules sur les routes de l’UE par des modèles Euro 6 très efficaces. »

L’ACEA ajoute également que la norme Euro 7 entraînera des « coûts indirects » tels que l’augmentation de la consommation de carburant. Sur la durée de véhicule, elle pourrait atteindre 3,5 %.

Cette future norme ne convainc décidément personne. Si l’ACEA critique sa mise en place coûteuse, plusieurs ONG comme Transport & Environment dénoncent une réglementation insuffisante.