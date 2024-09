La nouvelle Citroën C3 devient un chouïa plus radine en entrée de gamme

Les premiers clients attendent un peu plus longtemps que prévu la livraison de leurs Citroën C3 et ë-C3, la faute à des problèmes de logiciel qui ont retardé la finalisation de la production des modèles à l’usine de Trnava en Slovaquie.

Et il y a aura finalement une autre surprise pour tous ceux qui ont commandé la nouvelle citadine de la marque aux chevrons après le 2 septembre 2024 : un peu moins d’équipement que prévu. Les spécialistes de Passionnément Citroën ont en effet annoncé la suppression des projecteurs à LED de série sur la finition de base « You », ce que nous ont confirmé des responsables du constructeur. Le modèle d’entrée de gamme se contentera d’optiques utilisant la bonne vieille technologie halogène, les projecteurs à LED se réservant désormais à la finition haut de gamme Max.

Toujours à partir de 14 990€

Les spécialistes de Passionnement Citroën, qui ont depuis retiré leur article, annonçaient également sur la finition You des poignées de portes et des aérateurs latéraux noir mat au lieu du noir brillant originel, la suppression du mirroir de courtoisie côté passager de même que l’apparition d’un frein à main mécanique sur la ë-C3 au lieu du système électrique, mais aussi de pneus différents sur cette version électrique par rapport à ceux initialement prévus pour la finition You, réduisant l’autonomie maximale de 14 km. Là aussi, Citroën France nous confirme ces changements dans la gamme. Rappelons que la Citroën ë-C3 était donnée pour une autonomie maximale WLTP de 326 km à l’origine.

Pour l'instant, on ignore si ces changements ont été décidés pour gagner du temps sur les temps de fabrication ou simplement pour optimiser la rentabilité de la voiture.