La nouvelle Ford Mustang (2024) coûte moins cher que l'Alpine A110, mais...

Alors que la Chevrolet Camaro vient de disparaître et que la Dodge Challenger n’a jamais été importée chez nous, la Ford Mustang passe à une toute nouvelle génération de modèle (déjà commercialisée depuis la fin de l’année 2022 aux Etats-Unis). La célèbre « pony car » reste fidèle au généreux V8 atmosphérique et sa version européenne fait l’impasse sur les petites versions à quatre et six cylindres également disponibles de l’autre côté de l’Atlantique.

Comme pour la Chevrolet Corvette C8, son passage aux normes européennes (avec notamment les filtres à particules) fait baisser la puissance maximale de son moteur. Dans sa version GT de base, la Mustang revendique 466 chevaux alors qu’elle dépasse les 480 chevaux aux Etats-Unis. Sa version Dark Horse à l’efficacité dynamique supérieure, produisant plus de 500 chevaux chez les Américains, se « contente » de 453 chevaux chez nous.

A partir de 59 300€…avant le malus !

59 300€, voilà donc le premier prix de la nouvelle Mustang dans sa finition GT avec la boîte manuelle à six vitesses. Le surcoût sera de 4 500€ pour la version cabriolet et de 3 000€ supplémentaires pour obtenir la transmission automatique à dix vitesses à palettes au volant. Plus performante et tournée vers l’efficacité pour la conduite sur circuit, la version Dark Horse démarre de son côté à 71 300€.

L’addition reste concurrentielle dans la catégorie des sportives, sachant qu’une Alpine A110 démarre à 65 000€ et que la Porsche 718 Cayman se négocie à partir de 65 847€. Mais comme cette dernière, elle devra composer avec un malus écologique français de 60 000€ sur toutes les versions. Elle revient donc au final deux fois plus cher que la petite sportive française. Sachant qu’elle reste tout de même 20 000€ moins chère qu’une BMW M2 et même 40 000€ moins chère qu’une M4, elle devrait conserver quelques fans.