La nouvelle Mercedes Classe S s'affiche en croquis

Mercedes qualifie sa nouvelle Classe S de "troisième lieu de vie". Il faut dire que dans ce segment des limousines, l'accent est désormais fortement mis sur les passagers arrière, quitte à oublier un peu le conducteur. La multiplication des écrans pour les occupants est censée améliorer leur confort, tandis qu'un remodelage complet de la planche de bord est au programme.

Au niveau du design extérieur, le plus gros changement se situera au niveau des feux. Plus effilés, à l'avant comme à l'arrière. Ce premier croquis officiel confirme les fuites déjà aperçues récemment sur la Toile avec un dessin un peu plus consensuel, même si l'évolution se fait dans la douceur sur ce segment ultra conservateur.

Il ne reste plus que quelques jours pour découvrir cette Classe S qui va devoir batailler ferme, même si, jusqu'ici, elle a su rester en tête des ventes face à l'Audi A8 et la BMW Série 7.