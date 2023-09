La nouvelle Mini JCW électrique déjà dans la rue

C’était l’une des stars du salon de Munich 2023. La Mini de cinquième génération a enfin pris le relais du précédent modèle après neuf ans de bons et loyaux services. Cette nouvelle Mini ressemble bien évidemment aux précédents modèles, mais on note tout de même une grosse évolution de style à l’arrière et une face avant assez différente elle aussi.

Comme vous pouvez le voir dans ces images publiées par Parkedinmusic sur Instagram, la toute nouvelle citadine anglaise (dont la déclinaison électrique est fabriquée en Chine !) a déjà été surprise dans une rue de la ville de Munich. Garé sobrement au milieu des autres voitures, cet exemplaire gris est visiblement une version dotée du kit John Cooper Works sur la base de la version électrique SE.

Plus de 218 chevaux ?

La nouvelle Mini Cooper SE électrique développe 218 chevaux et possède des batteries d’une capacité de 54,2 kWh. Elle abat le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et peut parcourir jusqu’à 400 kilomètres en autonomie maximale. Pour l’instant, on ignore si ce pack John Cooper Works sera assorti d’une petite hausse de la puissance. Rappelons que cette Mini restera disponible en version thermique avec un châssis très différent.