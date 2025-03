Morgan fait toujours le bonheur des amateurs de cabriolets à l’ancienne à la fabrication artisanale et à la mise au point dans la plus pure tradition anglaise. Le constructeur propose la Super 3 à trois roues et la Plus Four au design le plus conservateur. Mais son modèle le plus puissant, la Plus Six elle aussi très « traditionnelle » dans l’esprit, se voit remplacée par un tout nouveau modèle nommé « Supersport ».

Et ça faisait longtemps qu’on n’avait plus vu une telle rupture de style sur un modèle de la marque : depuis l’intrigante Aero 8 apparue en 2001 et définitivement supprimée en 2012, très exactement.

Si le châssis est entièrement nouveau avec un « space frame » en aluminium baptisé CXV et une carrosserie elle aussi en aluminium, le design respecte les proportions typiques de la marque Morgan et se veut moins audacieux que celui de cette Aero 8. Plus dans l’air du temps du néo-rétro à la limite du « restomod », avec beaucoup de pureté et de simplicité. Quelle gueule !

Un six cylindres BMW

Sous le capot, Morgan reste fidèle aux motorisations de BMW avec, sous celui de la Supersport, le six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres de 340 chevaux et 500 Nm de couple servi par une boîte automatique ZF8. La voiture ne pèse que 1 170 kg à vide et expédie le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes avec un peu moins de 270 km/h en vitesse de pointe d’après la fiche technique, le tout pour des rejets de CO2 de 175 g/km (soit 22 380€ de malus écologique français 2025) et avec une efficacité dynamique très supérieure à celle de la Plus Six d’après Morgan.

Et le prix ? 85 000 livres sterling hors taxes, soit l’équivalent de 121 206€ en euros avec 20% de TVA. Alors, conquis ?