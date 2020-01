Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition : la dernière avec un châssis acier

Souvenez-vous : Morgan annonçait fin 2019 le départ à la retraite du châssis acier apparu pour la première fois il y a 83 ans. La firme d'outre-Manche passe en effet à une solution un peu plus dans l'air du temps en optant désormais pour de l'aluminium. La Morgan Plus 4 70th Anniversary sera donc la dernière à exploiter pour son châssis l'alliage mêlant du fer et du carbone.

La Morgan Plus 4 70th Anniversary se démarque de ses ancêtres par une planche de bord spécifique en bois Ravenwood, des tapis de sol gris foncé et un volant noir satiné. Des sièges chauffants, des éclairages pour les pieds et une capote en mohair complètent l'ensemble. Côté mécanique, la puissance du moteur quatre cylindres 2,0l atmosphérique progresse de 156 chevaux à 183 chevaux. Les clients amateurs de sensations fortes signeront pour l'échappement sport noir céramique Aero Racing optionnel.

Seuls 20 exemplaires de la Morgan Plus 4 70th Anniversary sortiront des chaînes de la marque de Malvern. Son tarif s'élevait lors des phases des réservations à 60 995 livres soit l'équivalent de 71 225 euros. Son aspect collector fera sans doute grimper sa côte une fois les premières unités livrées.