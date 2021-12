Morgan Plus 8 GTR : la plus radicale

Que faire d'une poignée de châssis roulants qui n'a pas servi ? Morgan a eu une petite idée : produire une série ultra limitée de la "Plus 8", baptisée GTR. Il s'agit ni plus ni moins de la Morgan la plus puissante de l'histoire. 9 exemplaires de cette Plus 8 GTR seront assemblés, le premier étant sorti de l'atelier selon les exigences précises du client, qui a configuré son auto dans les moindres détails.

L'auto est un hommage aux carrosseries Morgan des années 90, mais la comparaison s'arrête là... sous le long capot se cache le bloc BMW N62, un moteur qui passe seulement parce que Morgan est considéré comme une marque de niche n'ayant pas à répondre aux mêmes normes que les grands constructeurs. La dépollution "Euro 6" n'est ainsi pas un problème sur ce moteur à la conception relativement ancienne... Le V8 4.8 atmosphérique que l'on retrouvait notamment sur X5 E53 développe ici la bagatelle de 380 ch aux roues arrière, dans une auto particulièrement légère, agile, et qui ne pardonne pas grand-chose.

La Plus 8 GTR est le second projet "spécial" de Morgan en 2021 après la Plus Four CX-T.