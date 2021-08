Morgan dévoile une Plus Four CX-T un peu spéciale

Morgan nous rappelle à juste titre qu'à ses origines, la marque concourrait dans des épreuves sur les sentiers non battus, dans des conditions difficiles. Le constructeur anglais tient à nous remémorer ce passé très éloigné (au début des années 1910) en dévoilant une inédite Plus Four "CX-T", la lettre "T" désignant le "trail" (chemin).

Morgan s'est associé au spécialiste anglais Rally Raid UK pour créer cette Plus Four assez surprenante, dotée de bras de suspensions spécifiques et d'une hauteur de caisse de 230 mm lui permettant de passer certaines petites difficultés. Le conducteur disposera de trois modes de blocage de différentiel. A l'arrière, un rack permet de stocker différentes pièces, mais laissera aussi la possibilité aux quelques clients de poser un vélo ou une planche de surf. Le soubassement a par ailleurs été repensé avec une protection quasi intégrale et une ligne d'échappement complète développée pour cette CX-T.

7 exemplaires seulement seront produits, au tarif unitaire de 200 000 € hors taxes.