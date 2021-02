La nouvelle Nissan Z avec un moteur Infiniti

Dans un contexte difficile entre résultats décevants ces dernières années, perte de vitesse en Europe, affaire Carlos Ghosn et normes environnementales qui se durcissent un peu partout, Nissan aurait eu toutes les raisons du monde d'annoncer qu'il n'y aurait pas de suite au coupé Z. Pourtant, le constructeur a pris le contrepied des paris qui mettaient la sportive à la retraite avec un prototype dévoilé tout récemment.

Nissan est toutefois resté assez discret sur la fiche technique, se contentant de préciser qu'il y avait un V6 3.0 suralimenté sous le capot. On s'en doute, il ne pouvait pas s'agir d'un moteur Nissan puisque la marque nippone n'a pas de mécanique de ce genre à son catalogue.

Pour cela, il a fallu aller piocher chez la division haut de gamme Infiniti. C'est ce que confirment des images obtenues lors de la présentation du prototype, capot ouvert, du côté de Tokyo. Il s'y logerait sans grande surprise le moteur de l'Infiniti Q60, à savoir le 3.0 biturbo de 400 ch.

Nissan ne commercialisera pas cette nouvelle Z en Europe. La stratégie du constructeur sur le Vieux Continent est claire : se concentrer sur les SUV et les modèles rentables. Qashqai, Juke et Ariya seront les fers de lances du japonais dans nos contrées, et à ce rythme, il n'est pas du tout dit que la nouvelle GT-R, qui se fait désirer, soit, elle, commercialisée chez nous.