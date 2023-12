La nouvelle voiture électrique russe fait beaucoup rire

L’industrie automobile russe a été lourdement impactée par les conséquences de la guerre en Ukraine et les sanctions décidées par l’Union européenne et les Etats-Unis. Les marques étrangères les mieux implantées comme Renault ont dû quitter le marché et délaisser leurs usines et les Russes ont dû nouer de nouveaux partenariats avec des constructeurs chinois. La production des modèles thermiques russes, vieillissants et très rudimentaires, a également été gênée par la pénurie de pièces détachées.

Voilà pourquoi l’Université polytechnique de Moscou est fière dans ce contexte de présenter l’Amber, une voiture électrique fabriquée par Avtotor qui a vocation à devenir un modèle commercialisé d’ici 2025. L’institut précise qu’il s’agit d’un prototype et que sa fiche technique devrait encore évoluer d’ici l’arrivée du modèle définitif. Ce qui semble constituer une bonne nouvelle au vu de l’esthétique un peu singulière du modèle exposé par les Russes, sujette à quelques moqueries sur Internet depuis la diffusion des images. Ils précisent que cette auto à deux places bénéficie d’un développement entièrement assuré en interne, y compris les batteries. Ils ne dévoilent en revanche aucune donnée technique à ce sujet.

Quid des relations avec les Chinois ?

Après les gros changements de l’industrie automobile russe en 2022, Avtotor collabore désormais avec les Chinois de SAIC et a déjà commencé la production de modèles de sa marque Kaiyi dans l’usine de Kaliningrad. On ignore si le développement de l’Amber bénéficie à certains niveaux de cette collaboration. Rendez-vous en 2025 donc pour voir à quoi ressemblera l’Amber dans sa version définitive. Deviendra-t-elle incontournable à la façon de certaines Lada ?