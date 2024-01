La nouvelle Volkswagen Golf GTI (2024) abandonne la boîte de vitesses manuelle

La catégorie des sportives compactes est en train de s’éteindre doucement chez nous en Europe, la faute aux normes toujours plus difficiles à respecter sur ce genre de modèle et aux politiques de taxation des modèles thermiques puissants comme en France. Mais Volkswagen ne va pas renoncer pour autant à proposer des versions sportives de sa Golf, dont la huitième génération va subir un restylage dans quelques jours. A l’occasion du CES de Las Vegas, le constructeur allemand a montré sa Golf 8 Gti restylée sous une petite couche de camouflage.

Les différences stylistiques extérieures sont pour l’instant cachées en partie par le camouflage mais on remarque tout de même les boucliers différents. Volkswagen montre en revanche deux clichés de l’intérieur dont les modifications sont importantes : toute la partie autour du volant de la planche de bord est redessinée et on trouve un nouvel écran tactile central, au style très proche de celui des récents Tiguan et autres Passat.

Encore plus puissante ?

La Golf GTI actuelle développe 245 chevaux et coûte 48 210€ en prix de base. Sa variante GTI Clubsport produit 300 chevaux et coûte 53 085€ avant malus. A l’occasion de ce restylage, la Golf GTI devrait gagner quelques chevaux de plus. Sa version R à quatre roues motrices, développant 333 chevaux et affichée à 64 545€ avant malus, pourrait elle aussi progresser à cette occasion. A noter que d’après les journalistes d’Automotive News, Volkswagen va abandonner totalement la boîte manuelle et imposer la transmission automatique à double embrayage. En France, elle n’était de toute façon plus disponible pour limiter le malus écologique (démarrant à 4 279€ sur la GTI et atteignant 28 450€ sur la R).