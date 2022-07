Volkswagen Golf R "20 ans" : le modèle anniversaire disponible à la commande

Appelée à devenir un modèle de collection avec une production de seulement un an, la Volkswagen Golf R « 20 ans », est une voiture exclusive. La déclinaison qui célèbre les vingt ans de la mythique Golf embarque le quatre-cylindres 2.0 TSI, qui pour l’occasion passe de 320 à 333 chevaux. Le moteur est également associé à une boîte à double embrayage DSG et à une transmission intégrale 4Motion.

Le modèle anniversaire accélère donc fort : de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes, avec une vitesse de pointe limitée électroniquement à 270 km/h.

La série spéciale vingt ans de la Golf reçoit également de série les équipements du pack R-Performance, avec les profils de conduite "Special", adapté aux circuits, et Drift, un plus grand becquet arrière ou encore des jantes de 19 pouces « Estoril » en alliage léger et peintes en bleu. Un logo 20 R est visible sur le montant central. À l’intérieur, on trouve aussi pour la première fois dans une Volkswagen de série des inserts décoratifs en carbone véritable tandis que les sièges sont recouverts de cuir Nappa, avec logo R bleu brodé.

Produite uniquement pendant un an au sein de l’usine de Wolfsburg, en Allemagne, la Volkswagen Golf R « 20 ans » est dès maintenant disponible à la commande à partir de 62 700 €.