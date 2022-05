Volkswagen Golf R "20 Years" : nouveau record de puissance pour une Golf de série

En matière de Golf sportive, il n'y a pas que la GTI. Depuis 2002, la compacte de Volkswagen se décline en une version plus radicale R. La première du genre fut la R32, dotée d'un six cylindres 3.2 litres de 241 ch, un record de puissance pour une Golf de série à l'époque. Depuis, l'auto a abandonné le six cylindres, mais n'a cessé de gagner des chevaux. La dernière en date atteint 320 ch.

Et voici qu'elle en gagne encore un peu, via une déclinaison qui célèbre les 20 ans de la Golf R. Pour ce modèle "20 Years", le quatre cylindres 2.0 TSI passe de 320 à 333 ch. Le bloc est associé à une boîte double embrayage DSG et à la transmission intégrale 4MOTION.

Cette variante est promise "plus dynamique" et "plus enthousiasmante", avec par exemple un démarrage où le régime moteur est porté à 2 500 tr/mn… afin de faire plus de bruit ! Le réglage du moteur est optimisé pour un changement de vitesses ultra-rapide. En mode S ou S+, la boîte et la transmission envoient "un retour d'information haptique lors de chaque actionnement de la palette droite".

Cette Golf reçoit en série les équipements du pack R-Performance, avec notamment les profils de conduite "Special", adapté aux circuits, et Drift, qui permet de faire dériver volontairement l'auto. Il y a aussi un plus grand becquet arrière. La voiture est équipée de jantes de 19 pouces peintes en bleu. Un logo 20 R est visible sur le montant central. À bord, on trouve pour la première fois dans une Volkswagen de série des inserts décoratifs en carbone véritable. Les sièges sont habillés de cuir Nappa, avec logo R bleu brodé.

Cette Golf sera commercialisée mi-2022. Elle restera au catalogue jusqu'à mi-2023.