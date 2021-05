La patronne de General Motors reste la mieux payée de l'automobile

Longtemps a-t-on cité Martin Winterkorn, ex-PDG du groupe Volkswagen et Carlos Ghosn, patron de l'Alliance Renault-Nissan comme les plus gros salaires du monde automobile. Mais ce n'est rien en comparaison de ce que touchent les PDG des groupes américains.

En 2020, le dirigeant le mieux rémunéré reste Mary Barra, la patronne de General Motors, qui a empoché 2 millions de dollars de salaire, 3,8 millions de dollars d'indemnités spéciales sur objectifs et 13,1 millions de dollars de stock-options. Au total, elle a ainsi "perçu" 23,7 millions de dollars, même si les titres boursiers ne peuvent être vendus à court terme.

C'est près de 10 millions de plus que Mike Manley (FCA) et 12 millions de plus que Jim Farley (Ford). Le patron le plus riche reste Elon Musk. Si son salaire est dérisoire (environ 22000 dollars), l'intéressé profite d'actions acquises à des prix très intéressants (70 dollars), alors que le cours de l'action Tesla est actuellement 10 fois supérieur. Il ne pourra toutefois pas vendre ses actions et empocher les milliards avant cinq ans.