La patronne de Peugeot pense elle aussi que les gros SUV n’ont pas d’avenir

Il y a quelques mois, l’ancien patron de Citroën Vincent Cobée déclarait qu’il ne voyait pas d’avenir pour les gros SUV dans le contexte actuel du marché automobile. Dans une époque où toutes les marques ou presque glissent vers la technologie 100% électrique, l’obligation de proposer des véhicules à l’autonomie suffisante entraînera selon lui la disparition naturelle de ce genre de modèles. En raison de leur consommation supérieure, due notamment à l’aérodynamisme problématique de ces engins, ils nécessitent d’embarquer de plus grosses batteries pour arriver à parcourir les mêmes distances que des modèles familiaux à la carrosserie plus basse et classique. Ce qui revient à ajouter plus de matière et alourdir d’autant plus les véhicules, une technique pas vraiment populaire en ces temps où l’efficience est de mise.

Si Vincent Cobée a depuis quitté les rangs de Stellantis, probablement pas aidé par les mauvais résultats économiques de la marque au chevron, sa collègue Linda Jackson fait le même raisonnement à propos de l’avenir des SUV. Dans un évènement organisé par le Financial Times et comme l'ont repéré les journalistes d'Autocar, elle aussi a remis en question l’avenir des SUV : « les jours des gros SUV sont comptés à cause de leur aérodynamisme cauchemardesque », déclare-t-elle. Il faut avouer que les nouveaux gros SUV électriques de chez Volvo ou Mercedes dépassent désormais les 2,8 tonnes sur la balance à cause des énormes batteries nécessaires pour assurer une bonne autonomie maximale !

La Peugeot E-308 à l’opposé de ces gros SUV

Peugeot (comme Citroën ou DS) adopte d’ailleurs une stratégie assez unique sur le marché automobile actuel en installant pour l’instant des batteries plus petites dans ses véhicules électriques par rapport aux modèles concurrents. En termes d’efficience, une Peugeot E-308 dotée d’un pack de batteries de 54 kWh est excellente sur le papier par rapport à ses rivales directes. Malheureusement, elle coûte aussi plus cher que ces rivales avec un premier prix fixé à 48 000€. A ce prix, on trouve justement des SUV avec de grosses batteries…