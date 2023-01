Le patron de Citroën pense que l'électrique va tuer les SUV

Le marché automobile actuel poursuit sa route vers l’électrification. Les ventes de modèles 100% électriques demeurent faibles dans l’absolu, mais elles commencent à devenir significatives (13% des achats de voitures neuves en France en 2022). Elles doivent logiquement continuer d’augmenter au cours des années futures, aidées par le développement continu du réseau de charge, l’enrichissement de l’offre des constructeurs et les mesures gouvernementales au sein du Vieux Continent. Pour Vincent Cobée, le directeur de Citroën interrogé par les journalistes anglais d’Auto Express, cet essor de la voiture électrique va aussi tuer les SUV.

« Le monde des SUV, c’est bientôt fini. Je sais que pour l’instant, les chiffres de ventes ne disent pas du tout ça, mais je pense que ça va vite évoluer. », affirme-t-il. Pour lui, c’est l’efficience inférieure des SUV qui finira par les tuer : « sur une voiture électrique, les pertes en autonomie sont importantes si votre aérodynamisme est mauvais. La perte est de 50 kilomètres entre un bon aérodynamisme et une auto mal conçue à ce niveau et si vous regardez la différence entre une berline et un SUV, on peut vite mesurer un écart de 70 ou 80 km », rappelle-t-il.

Les grosses batteries bientôt mal vues ?

La solution actuelle du marché consiste à installer des batteries de plus en plus grosses sur les nouveaux SUV électriques pour compenser. Mais Vincent Cobée pense que cette technique va devenir impopulaire et même peut-être carrément interdite : « on installe des batteries plus grosses dans un SUV que dans une berline équivalente. Mais je pense que les gens vont bientôt limiter la taille de ces batteries que ce soit avec une taxation, des avantages à l’achat ou tout simplement la très mauvaise image publique qui devrait accompagner ces modèles dans le futur. Il y a quelques années, déposer ses enfants en SUV dans une grande ville n’avait rien de choquant. Aujourd’hui, on vous considère déjà parfois comme un terroriste si vous faites la même chose », ose Vincent Cobée. « En 1970, une voiture pesait en moyenne 700 kg. Aujourd’hui, une voiture pèse en moyenne 1300 kg. A cause des SUV électriques, elles pourraient peser demain deux tonnes. On utiliserait trois fois plus de ressources dans la construction d’une voiture juste pour vendre des voitures vertes ».

Pour Vincent Cobée, ça ne fait aucun doute : « les micro-citadines ont été tuées par les normes antipollution, les SUV familiaux seront éliminés par l’essor des voitures électriques ». Il faut dire que Citroën ne dispose pas d’un SUV électrique dans sa gamme et que la taille des batteries de ses modèles électriques, actuellement limitée à 50 kWh, paraît effectivement incompatible avec un gros SUV familial. Il prêche donc aussi pour sa paroisse, même si Stellantis prévoit de nombreux SUV électriques dans la gamme de ses marques d’ici la fin de la décennie. Mais cette question de la pertinence de proposer des voitures très lourdes équipées de batteries énormes restera probablement au coeur des discussions ces prochaines années.