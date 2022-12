La plus grande station à hybrogène va bientôt ouvrir à Paris

Aujourd'hui, roulez à l'hydrogène, c'est exotique, aventureux ou en avance sur notre temps. À vous de choisir. En tous les cas, avec seulement deux véhicules fonctionnant à cette énergie (Toyota Mirai et Hyundai Nexo), le choix est pour l'instant restreint, tout comme le réseau d'approvisionnement.

Aujourd'hui, il existe seulement 29 stations réparties dans l'Hexagone, ce qui est extrêmement peu. Toutefois, ce réseau continue de se développer. Ainsi, début 2023, porte de St Cloud, à Paris, va s'ouvrir la plus grande station d'Europe. Elle sera capable de fournir une tonne d’hydrogène par jour, soit plus du double de la capacité des trois stations déjà ouvertes par le gestionnaire HysetCo, qui s'occupe également des stations implantées à Orly, Roissy et celle de la Porte de la Chapelle. La principale caractéristique de cette nouvelle station est le fait qu'elle va disposer d'un électrolyseur. Une grande première qui va permettre de baisser le prix du kilo d'hydrogène, qui demeure aujourd'hui très élevé (environ 15 €/kg).

HysetCo, qui est détenu à parts égales par Air Liquide, Toyota, Idex, Kouros et TotalEnergies, va prochainement ouvrir huit autres stations d’une capacité d’une tonne/jour en Île-de-France d’ici 2024, dont trois produiront leur propre hydrogène grâce à un électrolyseur.

Parallèlement à cela, Hype connue à Paris pour faire circuler des taxis à hydrogène a décidé de mettre en place un réseau propre. La première station se situera à Issy les Moulineaux dans les Hauts de Seine avec comme finalité de mettre en service en Île-de-France d’ici fin 2024, au moins 26 stations d’hydrogène et de se déployer dans 15 autres régions en France et à l’international, pour un réseau total d’au moins 100 stations.

Peut-être le début d'un développement plus massif pour l'hydrogène à condition bien évidemment que l'offre en véhicules s'étoffe.