La Police va recevoir des Renault Grand Scénic

Le renouvellement du parc automobile de la Police Nationale se poursuit. Fin 2020, les policiers ont reçu 600 exemplaires du Peugeot 5008. Ils vont bientôt prendre possession d'un autre véhicule français, le Renault Grand Scénic.

Les exemplaires dédiés à la Police sont en cours de préparation chez Durisotti, carrossier spécialisé dans la préparation et l'aménagement des véhicules pour nos forces de l'ordre. L'entreprise installe notamment la signalisation lumineuse, des équipements électroniques dans l'habitacle et les sérigraphies sur la carrosserie. Comme pour le 5008, la couleur de fond est un gris argenté, au lieu du blanc dont on avait l'habitude.

Même si les achats sont les résultats d'appels d'offres ouverts à tous, l'État semble privilégier ces temps la commande de véhicules français, qui sont en plus fabriqués en France. Le Grand Scénic est en effet assemblé à Douai, dans le Nord. Une manière d'éviter les polémiques, comme celle du choix de la Seat Leon Cupra pour remplacer les Mégane RS des brigades rapides d'intervention. Renault a de toute manière dû faire un sacré prix pour écouler des exemplaires de son grand monospace !

Ces Grand Scénic Police Nationale devraient être visibles sur nos routes à partir de la rentrée.

Photos : Durisotti