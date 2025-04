La politique de Trump pourrait rendre l'Audi Q5 "invendable" aux USA

La politique tarifaire de la nouvelle présidence des Etats-Unis sème la pagaille sur tous les marchés du monde. Après avoir annoncé une augmentation importante des taxes douanières appliquées aux produits importés dans le pays depuis le reste du monde, Donald Trump a finalement décidé de les suspendre pendant 90 jours ce qui a provoqué d’énormes variations sur les marchés financiers.

Mais alors que l’administration Trump durcit dans le même temps les taxes douanières sur les produits importés de Chine (avec une réponse proportionnelle de l’Empire du milieu qui vient de mettre en place la même hausse de 125% sur les produits américains importés dans le pays), la suspension des taxes à l’importation prévues sur les biens européens ne concerne pas les automobiles, taxées à 25% comme l’acier.

Catastrophe pour la voiture la plus rentable d’Audi

Et c’est un très gros problème pour certains véhicules des marques premium allemandes. En particulier pour le nouvel Audi Q5, ce SUV familial si important pour la marque aux anneaux sur le marché américain : il se trouve que l’engin est fabriqué au Mexique et d’après les journalistes d’Automotive News, il devrait être triplement touché par la politique tarifaire de l’administration Trump.

L’Audi Q5 de troisième génération devrait en effet composer à la fois avec les taxes douanières de 25% sur les voitures importées et les pièces automobiles importées, celles de 25% sur les produits importés depuis le Mexique et une taxe supplémentaire de 2,5% pour une « non-conformité avec l’agrément de libre-échange » mis en place par la nouvelle administration au tout début de son mandat.

Un Q5 invendable aux Etats-Unis ?

De quoi arriver, si l’administration Trump applique bien toutes ces barrières douanières comme elle menace de le faire, à 52,5% de taxes supplémentaires sur l’Audi Q5 vendu dans les concessions du constructeur allemand aux Etats-Unis. Pour un modèle affiché à partir de 45 400 dollars là-bas, cela risque tout simplement de le rendre invendable.

Comme on vient de le voir ces jours derniers, les décisions prises par l’administration Trump peuvent changer brusquement. Notamment lorsqu’elle prend conscience des effets négatifs pour sa propre économie et ses électeurs. Rien qu’en pensant à la catastrophe économique que ces mesures peuvent représenter pour les concessionnaires installés aux Etats-Unis et leurs employés, on peut imaginer qu’un retour en arrière brutal reste tout à fait possible.