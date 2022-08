La Porsche 911 "Sally Special" adjugée pour plus de 3,6 millions d'euros

Sorti il y a plus de quinze ans déjà sur les écrans, le film d’animation du studio Pixar, « Cars », fait aujourd’hui encore figure de référence dans le cinéma automobile.

Au casting de ce film, l’un des personnages principaux était une Porsche 911 Type 996 répondant au nom de Sally Carrera. Pour célébrer le vingtième anniversaire du modèle original, Porsche et Pixar se sont associés pour donner vie à un modèle unique inspiré par la célèbre sportive bleue.

La Porsche 911 Carrera GTS, a été spécialement modifiée pour l’occasion avec une couleur unique (Sally Blue Metallic), des jantes retravaillées façon « Turbo Twist », un tatouage caché sous l’aileron mobile arrière. À l’intérieur, on retrouve de nombreux badges et détails : un badge spécial « Sally Carrera » sur les vitres arrière, un logo « Cars » sur les seuils de porte, une plaque numérotée « Sally Special 001/001 » sur le tableau de bord ou encore une inscription « Kachow ! Mode », le célèbre gimmick de Flash McQueen.

Mise en vente à l’occasion de la Monterey Car Week, en Californie (États-Unis) par la maison RM Sotheby’s, elle a finalement été adjugée pour la somme de 3,6 millions $ (un peu plus de 3,6 millions €).

La somme récoltée par cette vente sera reversée à deux associations : Girls Inc., qui vient en aide aux jeunes femmes en difficulté aux États-Unis et au Canada, et USA for UNHCR, qui soutien les 6,2 millions de réfugiés qui ont quitté leur foyer depuis le début du conflit en Ukraine.