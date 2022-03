Route de nuit - Sally Carrera (Cars) existera bientôt en vrai

Il y aura bientôt 16 ans que Cars est sorti au cinéma en France, et ce film d’animation reste une référence dans le cinéma « automobile », qui compte par ailleurs de nombreux nanars (au premier rang desquels Le Mans, avec Steve McQueen, qui est probablement l’un des films les plus ennuyeux de l’histoire).

Parmi les protagonistes de Cars figurait une Porsche 911 type 996 de 2002, baptisée Sally Carrera (ou Sally tout court), qui fête donc cette année son vingtième anniversaire.

A cette occasion, Porsche et le studio Pixar se sont associés pour créer une voiture de route directement inspirée de ladite Sally, exemplaire unique qui sera vendu aux enchères pour une somme qui sera ensuite directement reversée à une association humanitaire ainsi qu’au Haut commissariat de l’ONU aux réfugiés.

« Nous voulions aider, d'une manière ou d'une autre, et en tant qu'équipe, nous avons réalisé que nous pouvions peut-être exploiter ce sur quoi nous travaillions pour collecter des fonds. Tout le projet a commencé avec la prémisse que le personnage de Sally était dévoué à aider les autres et il semble juste que cela continue 20 ans plus tard »,explique Jay Ward, directeur créatif de la franchise Cars chez Pixar. « Pour la toute première fois, nous allons construire une toute nouvelle 911 homologuée pour la route inspirée par Sally Carrera. Une seule sera réalisée. »

Et Porsche de préciser que l’auto ne sera pas une reproduction de Sally mais s’en inspirera directement. Inutile d'espérer de grands yeux en trompe-l'oeil sur le pare-brise, donc.

Fabriquée à Zuffenhausen, elle sera vendue, en même temps qu’une montre spécifiquement conçue par Porsche Design, par la maison RM Sotheby’s.

Cette initiative vient en complément du don d’un million d’euros fait début mars par Porsche en faveur des réfugiés ukrainiens.

Précisons au passage que d’autres constructeurs ont aussi mis la main à la poche (et non à la Porsche) ces derniers temps, parmi lesquels Stellantis (un million d’euros aussi), Ferrari (idem), Mercedes (idem), Lamborghini ou bien encore Yamaha Motor (700 000 €).