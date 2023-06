La Porsche de surf !

De Peugeot à Tesla en passant par Mercedes, nombreux sont les constructeurs ayant déjà signé une planche de surf, de façon plus ou moins convaincante il faut l’avouer.

Mais aucun n’a poussé la démarche aussi loin que Porsche, qui s’est associé au surfeur allemand Sebastien Steudtner, actuel détenteur du record de la plus grosse vague jamais surfée, dans sa quête de défis plus fous encore.

Pour dépasser la barre des 26 mètres, le record qu’il a établi en 2020 à Praia do Norte (Nazaré, Portugal), l’athlète cherche à optimiser son équipement, à commencer par sa planche.

Pendant deux ans, il a ainsi travaillé avec les ingénieurs de Porsche à la mise au point d'un modèle à l’aérodynamisme et à l’hydrodynamisme optimisés, de façon à réduire les traînées d’air et d’eau, tout en travaillant sa position en soufflerie.

Le résultat, dévoilé il y a quelques jours au Portugal, s’appelle la « Caçador RS » - caçador signifiant « chasseur » en portugais (ne pas oublier la cédille), tandis que RS renvoie à l’acronyme Rennsport qui accompagne les Porsche les plus affûtées.

Cette planche dispose notamment de spoilers installés à l’avant et à l’arrière, lesquels sont censés contribuer à sa stabilité à haute vitesse. Si les surfeurs de grosses vagues atteignent les 70 km/h, voire davantage, la quête de hauteur suppose des vitesses plus élevées encore.

"Avec l'équipe d'ingénierie Porsche, nous avons passé deux années intenses à rechercher, tester et développer. Le résultat est une planche plus rapide et plus stable qui me permet de rider des vagues encore plus grandes – une étape importante pour notre projet", déclare Sebastien Steudtner.



En parallèle, Porsche a développé un drone bardé de capteurs censés permettre une mesure toujours plus précise de la hauteur des vagues. Les premiers tests devraient débuter à l’automne, quand reviendra la saison des grosses vagues dans l’Atlantique nord.