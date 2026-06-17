La Porsche Taycan électrique devient un monstre d’autonomie et gagne une fausse boîte de vitesses, inspirée de Hyundai

La Porsche Taycan a été officiellement lancée en 2020 et restylée en 2024. A cette occasion, elle a augmenté la taille de ses batteries, poussé la puissance maximale à des niveaux vertigineux et amélioré sensiblement son autonomie maximale comme nous avons pu le constater en convoyant une Taycan Turbo S de Paris à Marseille.

Elle progresse encore sur ce plan, grâce à une nouvelle monte pneumatique optimisée pour les économies d’énergie plutôt que les hautes performances. Cette option « Pneus été Autonomie Plus » permet à la Taycan de base de revendiquer 700 km d’autonomie maximale WLTP, avec toujours les mêmes batteries « Performance Plus » de 105 kWh de capacité brute (et 97 kWh net). Il faudra évidemment s’attendre à une efficacité dynamique en retrait en conduite sportive puisque ces pneus auront inévitablement moins de grip.

Une fausse boîte de vitesses façon Hyundai !

L’autre nouveauté de cette Taycan améliorée se situe sur et derrière le volant. Un nouveau bouton « E-Shift » fait son apparition sur la droite au-dessous de la molette des modes, avec de vraies palettes ajoutées à l’arrière. Pourquoi ? Parce que comme le Hyundai Ioniq 5 N, la berline allemande possède désormais une fausse boîte de vitesses « thermique » avec des rapports simulés et une sonorité artificielle.

« En alternative au mode automatique, les conducteurs peuvent passer d’un rapport virtuel à l’autre parmi les huit disponibles à l’aide des palettes du volant sport GT. Les changements de vitesse sont simulés de manière très réaliste : des à-coups perceptibles, un couple de traînée spécifique à chaque rapport – comparable au frein moteur d’un véhicule thermique – ainsi qu’un limiteur de régime virtuel garantissent un retour d’information authentique. Parallèlement, le son intérieur et extérieur du Porsche Electric Sport Sound s’adapte à la situation de conduite en fonction de la charge et du régime moteur. Le système est complété par un compte-tours virtuel ainsi qu’un indicateur de rapport avec témoin de changement de vitesse intégré dans le combiné d’instruments », est-il précisé dans le communiqué officiel. Il s’agit d’une option disponible sur toute la gamme et de série sur la Taycan GT.

Une interface améliorée

Porsche précise enfin que l’interface numérique de la voiture a elle aussi été améliorée. La voiture s’équipe du même système que les Macan et Cayenne, eux-mêmes dotés d’un logiciel signé Android Automotive et non plus Porsche, avec une architecture entièrement travaillée pour s’insérer dans la gamme du constructeur.

Par ailleurs, le kit Manthey de la Taycan Turbo GT, qui a permis à l’auto de reprendre le record chrono absolu sur la Nordschleife aux Yangwang U9 Xtreme et à la Xiaomi SU7 Ultra, devient disponible en France.