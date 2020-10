La première année de production du Hummer électrique déjà complète

Lancement réussi pour le Hummer électrique désormais badgé GMC. Il faudra donc patienter presque deux ans pour acquérir un exemplaire sans réservation. Le constructeur américain redoute à présent un autre problème : la spéculation.

Le prix assez élevé de l'édition de lancement affichée à 112 595 dollars (95 476 euros) n'a pas effrayé les acheteurs. La seule inconnue restante concerne le nombre d'unités vendues. General Motors ne communique pas la capacité de production de son usine. L'entité prévient désormais son réseau qu'aucune marge gonflant le prix du véhicule ne sera tolérée une fois les premiers exemplaires reçus dans les showrooms. La vente rapide de la première année de production traduit un intérêt certain du public. Même si les revendeurs jouent le jeu, le GMC Hummer n'échappera pas à une hausse de ses tarifs sur le marché de la seconde main après les premières livraisons à l'automne 2021.

Pour rappel, le GMC Hummer EV Ed.1 promet 1000 chevaux pour un 0 à 96 km/h abattu en 3 secondes. Son autonomie atteint quant à elle d'après la fiche technique 560 km. Les autres versions plus abordables EV3X, EV2X et EV2 débarqueront respectivement en 2022, 2023 et 2024.