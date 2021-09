La première Subaru électrique se montre enfin

Depuis quelques années maintenant, le destin des constructeurs japonais est lié. En particulier Toyota et Subaru qui, en plus de pérenniser leur collaboration sur les coupés GR 86 et BRZ, ont décidé de s'associer pour développer des véhicules électriques.

Toyota a récemment dévoilé le concept BZ4X, qui préfigure un crossover zéro émission suivi d'un modèle jumeau chez Subaru, le Solterra. Là encore, les équipes de design ne se sont pas franchement trituré les méninges puisque les lignes sont presque à 100 % similaires à celles du crossover Toyota, y compris à l'intérieur avec un grand écran tactile central et une instrumentation sous la forme d'un écran assez éloigné du volant. Les deux autos sont tellement proches, en fait, qu'il faut participer au jeu des 7 erreurs pour les différencier.

Les bases techniques des deux autos, qui reposent sur une plateforme modulaire ne sont pas encore connues. La capacité de la batterie excèdera les 50 kWh et sera sous les 100 kWh, mais Toyota et Subaru restent pour l'heure très discret sur ces modèles inédits pour les deux marques, encore un peu réticentes à se lancer corps et âme dans l'électrique.