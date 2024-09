La première voiture de série (et la plus rapide) était un vélo

La pub est explicite : « Le Vélocipède est capable de parcourir une vingtaine de kilomètres à l'heure et de franchir des pentes allant jusqu'à 10 % sur de bonnes routes, avec les accessoires les plus raffinés ». C’était il y a 130 ans exactement et la Benz Vélocipède, devenue plus familièrement Benz Velo, allait transformer l’automobile artisanale et balbutiante en industrie, bien avant Henry Ford, avec un argument : la vitesse. Un argument indispensable pour Carl Benz, lorsqu’il fonde son entreprise à Mannheim.

Pendant neuf ans de 1885 à 1894, il produit trois modèles de voitures à trois roues, mais le garçon est timide. Ses inventions sont géniales, mais ne sortent pas de l’atelier. Et sa femme Bertha n’aime pas ça. D’autant que son bricoleur de mari a déjà hypothéqué une bonne partie de sa dot pour ses frasques.

15 km/ h en vitesse de pointe

Alors, en 1888, elle décide de montrer ses drôles d’engins à tous, des fois que quelques clients viennent acheter des autos et renflouent le ménage. La voilà partie de Mannheim vers Pforzheim à 104 km de là, à bord du dernier modèle de son mari : la Benz Motorwagen. Elle arrivera au bout de sa route, mais non sans mal, à la vitesse stupéfiante de 15 km / h.

Carl Benz salue l’exploit mais ne va pas le faire savoir outre mesure. Il préfère retourner dans son atelier. Fort des défauts que sa femme a relevé au cours du périple, il va améliorer l’engin. L’administration et les ventes quant à elles ne l’intéressent pas. Il délègue ces basses manœuvres et leur préfère la mécanique. Une mesure qui ne vas pas le desservir, loin de la.

Car sept ans plus tard, en 1894, et après quelques modèles sans succès, naît le Vélocipède, une auto à quatre roues. Surtout, avec ses 1,5 ch, elle est rapide et atteint 20 km/h. Un brevet est déposé dès l’année suivante et la voiture rencontre enfin un vrai succès. Et il est énorme pour l’époque. En 6 ans, Benz va en écouler 1 200. Le Vélo est la première auto produite en série au monde, avec des licences en France et au Royaume Uni.

Mais Carl Benz continue de travailler dans son atelier, toujours à la recherche de puissance. Quelques temps après le lancement de son vélo, qui coûte 2 000 marks de l’époque, apparait un modèle plus haut de gamme et plus puissant. Le moteur est passé à 4,5 ch et la vitesse de pointe s’établit à 30 km/h. Du jamais vu. Les chevaux de trait qui tirent leur lourde charrette au pas en hennissent encore.

Mais Carl Benz a une autre idée pour améliorer son auto, et ses recettes. Moyennant un supplément de prix, il va proposer une troisième vitesse, et même des pneus en lieu et place des roues en bois cerclé. La maison Benz propose même un siège bébé dirigé vers l’arrière, une manivelle de démarrage et de meilleurs sièges. Le marketing et le commerce ont du bon, même quand on s'appelle Benz. L’entreprise vient d’inventer le catalogue d’options. Un petit truc qui va rapporter gros, et qui fait encore les beaux jours de Mercedes, et de ses compères du premium allemand.