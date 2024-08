La prochaine Lamborghini fait déjà beaucoup de bruit

C’est une sacrée page de l’histoire automobile qui se tourne avec la disparition de la Lamborghini Huracan. Celle de l’un des plus beaux moteurs de tout le marché, le V10 atmosphérique né avec la Gallardo en 2003 et présent sous le capot de l’Audi R8 de première et seconde génération ainsi que de la Huracan qui vient de quitter le catalogue de Lamborghini. Un moteur salué pour sa hargne, son caractère et sa sonorité si particulière qui va disparaître.

La remplaçante de la Lamborghini Huracan disposera heureusement d’une mécanique intéressante sur le papier. Elle possèdera un V8 bi-turbo de 4,0 litres, mais du genre de ceux des grosses familiales allemandes de chez Porsche, AMG ou BMW M : non, ce moteur-là pourra prendre 10 000 tours / minute en régime maximal et développera 800 chevaux. Il se combinera à trois moteurs électriques sur celle qu’on appelle déjà Temerario, qui pourrait surclasser la Ferrari 296 GTB au registre des performances.

Une jolie vidéo pour attendre

La nouvelle Lamborghini sera officiellement dévoilée d’ici quelques jours. En attendant, le constructeur italien nous permet de l’entendre chanter dans une vidéo où elle apparaît après la première Gallardo et la Huracan. Reste à connaître ses caractéristiques techniques exactes et surtout…son style ! Sera-t-elle aussi belle que la Huracan ?