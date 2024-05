Voici l’étrange V8 de la nouvelle Lamborghini hybride

La Lamborghini Huracan n’a plus que quelques jours à vivre. Quelques semaines après la fin de l’Audi R8, elle se prépare à quitter les lignes de production de l’usine de Sant’Agata après une belle décennie de carrière et le V10 Lamborghini, né avec la Gallardo, s’éteindra avec elle. Sa remplaçante sera officiellement présentée cet été et elle sera hybride rechargeable, exactement comme la dernière Revuelto sur le segment des super-sportives haut de gamme.

Alors que cette dernière utilise un magnifique V12 de 825 chevaux, combiné à trois moteurs électriques pour arriver à la puissance maximale totale de 1 015 chevaux, sa future petite sœur (qui devrait s’appeler « Temerario ») optera pour un V8 bi-turbo de 4,0 litres combiné lui aussi à des moteurs électriques.

800 chevaux et 10 000 tours / minute !

Lamborghini montre déjà ce nouveau V8. Sur le papier, il ressemble beaucoup au moteur utilisé par Porsche ou Audi sur les gros modèles thermiques très puissants (Audi RS 6, RS 7, RS Q8, Porsche Cayenne et Panamera, Bentley Bentayga et Continental GT…). Mais surprise, il possède un vilebrequin à plat et une zone rouge qui monte jusqu’à 10 000 tours / minutes, un chiffre très au-dessus des moteurs atmosphériques les plus pointus du marché actuel !

Le constructeur annonce 800 chevaux en puissance maximale pour ce moteur, obtenus entre 9 000 et 9 750 tours / minute (avec un couple maximal de 730 Nm délivré entre 4 000 et 7 000 tours / minute). Non seulement ces valeurs placent l’auto au niveau d’une Ferrari 296 GTB (830 chevaux hybrides), mais elles se combineront à la puissance d’au moins un moteur électrique arrière (et probablement d’au moins un autre moteur électrique à l’avant). En admettant que cette future Lamborghini possédera une transmission intégrale, elle devrait dépasser largement les 800 chevaux en puissance maximale. A lui tout seul, le moteur électrique arrière (placé entre le V8 et la boîte de vitesses à double embrayage) fournira 150 chevaux et 300 Nm.

Bref, le groupe motopropulseur de la nouvelle Lamborghini sera unique en son genre et on est très curieux de voir ce que ça donnera. Pour savoir si l’auto sera aussi belle que la Huracan, il faudra attendre sa présentation officielle qui aura sans doute lieu au concours d’élégance de Pebble Beach en août.