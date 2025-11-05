Comme prévu, Renault vend ses bijoux de famille mais garde les meilleurs
Comme prévu, Renault va vendre de nombreuses autos de collection plus ou moins prestigieuses le 7 décembre prochain à Flins-sur-Seine avec la maison Artcurial. Mais la marque explique qu’elle ne veut justement pas amputer son patrimoine.
On en parlait l’été dernier sur Caradisiac : lorsque Renault annonçait la construction d’un tout nouveau musée à Flins d’ici 2027, les communicants de la marque au losange précisaient qu’ils organiseraient aussi une grande vente aux enchères pour liquider une partie des collections de modèles historiques actuellement détenues.
Le but n’est pas du tout de liquider le richissime patrimoine historique des musées Renault, comme le précise un nouveau communiqué officiel annonçant cette vente aux enchères : « Dans le cadre de ce projet de rassembler ses collections dans un lieu spectaculaire, Renault rationnalise sa collection de véhicules historiques pour conserver 600 modèles emblématiques, uniques et produits depuis 1898. La marque va procéder à la cession de certains véhicules dont elle détient plusieurs exemplaires, tout en s’assurant de conserver au moins un exemplaire de chaque modèle qui retrace ses 125 ans d’histoire », est-il écrit.
Rendez-vous le 7 décembre à Flins-sur-Seine
La vente aux enchères rassemblera une centaine de véhicules actuellement détenus par Renault, donc, et sera organisée le 7 décembre 2025 à Flins-sur-Seine sur le site qui abritera le nouveau musée en 2027 (à une quarantaine de minutes de Paris en voiture).
C’est la maison Artcurial Motorscars qui s’occupera de cette vente. « Cette vente présentera une centaine d’automobiles historiques, parmi plus de 800 conservées actuellement dans la collection Renault, ainsi qu’une sélection d’une centaine d’objets dont des maquettes, des tenues de pilotes et objets divers. Plus de 90 % des lots seront proposés sans prix de réserve, offrant aux passionnés une opportunité d’acquérir des pièces d’exception », apprend-on.
Des Renault de route et de compétition
La collection rassemblera aussi bien des Renault de route (comme un très beau Spider Renault !) et des modèles de compétition dont certains exemplaires légendaires comme une Alpine A442 ou une Formule 1 RE 60 de 1985. Il y aura même des « youngtimers » un peu insolites comme la Renault 21 du film « Levy et Goliath.
