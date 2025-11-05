Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Toyota Supra Mkiv

Qui veut une Toyota Supra MKIV presque neuve ?

Insolite

Adrien Raseta

Avec moins de 10 000 kilomètres au compteur, tous les regards sont portés vers la vente de cette Toyota Supra en parfait état. Des enchères situées entre 150 000 euros et 200 000 euros sont attendues pour le coupé nippon.

La Toyota Supra MKIV fait rêver de nombreux fans de sportives japonaises lorsqu’il s’agit d’une version biturbo dotée d’une transmission mécanique. Des passionnés qui prennent généralement beaucoup de plaisir à modifier leur véhicule pour une louche de puissance supplémentaire et un look inspiré par les tuneurs du pays du Soleil-Levant. Cette fois, à la manière d’une capsule temporelle, la voiture restera sans doute d’origine avec un très faible kilométrage et un état de conservation exceptionnel.

Les clichés partagés par le spécialiste des enchères Mecum Auctions montrent l’auto sous tous les angles. Ils permettent de découvrir un habitacle intact, sa rare boîte manuelle six rapports et une baie moteur tout aussi clinique. À l’extérieur, la Supra en question se présente avec une peinture blanche et les jantes chrome d’origine.

Moins de 10 000 kilomètres au compteur

L’une des photos se concentre sur son kilométrage exceptionnellement faible pour une voiture livrée en 1998 : 6071 miles soit l’équivalent de 9771 kilomètres. Pour assister à la vente de cette Toyota Supra de quatrième génération, rendez-vous le 10 janvier 2026 à Kissimmee. Un tarif situé entre 150 000 euros et 200 000 euros est attendu pour le coupé asiatique.

