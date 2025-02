La prochaine Mazda MX-5 au coeur de rumeurs avec Toyota et Suzuki

La Mazda MX-5 de quatrième génération représente actuellement le seul modèle neuf de voiture de sport accessible sur notre marché. Lancée en 2015 et très légèrement restylée une seconde fois l’année dernière, elle va sur ses vieux jours et doit passer bientôt à une nouvelle génération de modèle. Tout le monde espère évidemment qu’elle restera fidèle à sa philosophie de petit cabriolet léger et sportif, même si elle passera peut-être à un moteur suralimenté si son bloc atmosphérique ne passe plus les normes européennes.

D’après les journalistes japonais de Response, cette Mazda MX-5 de cinquième génération ne viendra pas seule : Mazda travaillerait avec Toyota et Suzuki pour partager son architecture châssis, afin que ces marques puissent sortir elles aussi leur propre modèle sportif et léger.

Quelle formule chez Toyota et Suzuki ?

A quoi pourrait correspondre cette architecture mécanique chez Suzuki et Toyota ? Toujours d’après les journalistes de Response, le premier cité en profiterait pour concevoir une descendante directe de la Cappuccino, cette auto bien connue des joueurs de Gran Turismo et commercialisée entre 1991 et 1998. Mais plus dans la réglementation des « kei-cars » réservée aux moteurs de moins de 0,7 litre de cylindrée puisqu’on parle d’un bloc turbo de 1,3 litre sous son capot.

Chez Toyota, ensuite, cette base pourrait peut-être servir à la remplaçante de la GR 86 actuelle ou à celle d’un modèle inédit, la version de série de la petite S-FR présentée en 2015 sous la forme d’un concept-car.

Une autre rumeur relayée par les journalistes de Best Car faisait aussi état d’un projet de nouvelle voiture de sport à six cylindres en ligne monté en collaboration entre Mazda et Toyota. Dans ce cas, on parle plutôt d’une remplaçante de la RX-7 (et potentiellement de la Supra chez Toyota) mais cela signifierait que Mazda ose proposer deux sportives dans sa gamme au lieu d’une seule actuellement, ce qui paraît quand même assez audacieux dans le contexte actuel.

Reste aussi à savoir ce que ferait Subaru dans ces projets, la marque détenue à 20% par Toyota ayant systématiquement fait cause commune récemment avec le numéro 1 de l’industrie automobile sur ses projets de sportives BRZ (première et seconde génération).